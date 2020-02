Batman: i compositori di Horizon Zero Dawn ed Assassin's Creed Odyssey al lavoro sulle musiche del prossimo gioco? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fan di Batman all'appello sembra ci siano sia notizie buone che cattive in merito. La buona notizia è che a quanto pare ora si conosce la squadra che comporrà la musica per il nuovo Batman. La cattiva notizia è che Warner Bros non ha ancora annunciato ufficialmente il prossimo gioco.Andando in maggiori dettagli, la squadra che comporrà la musica del prossimo gioco di Batman è The Flight. The Flight è il gruppo di compositori di Assassin's Creed Odyssey e Horizon Zero Dawn. Inoltre, sono i responsabili della musica di Alien: Isolation.The Flight ha lasciato intendere a settembre 2019 che avrebbe creato la musica di un gioco della Warner Bros. Ora che l'editore ha rivelato più loghi e banner per il suo gioco Batman, possiamo tranquillamente presumere che The Flight sarà responsabile della musica del gioco. Ironia della sorte, è passato quasi un mese dall'ultimo leak di Batman. Nel gennaio ... eurogamer

