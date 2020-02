Anticipazioni Uomini e donne trono classico: la fuga di Cecilia Zagarrigo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il rapporto tra Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo si sta incrinando. Malgrado la bella corteggiatrice fosse la preferita del tronista, l’arrivo di Marianna ha sparigliato le carte nello studio di Uomini e donne. La puntata del trono classico in onda lunedì 3 febbraio mostra infatti come Cecilia non sia stata portata in esterna. Carlo Pietropoli attacca Cecilia Zagarrigo: “Sei finta” Dopo la scorsa puntata, come riporta il sito Ilvicolodellenews.it, Carlo ha raggiunto Cecilia in camerino perché un autore del programma gli ha fatto notare che la ragazza si era messa a piangere dopo la registrazione. Quando però lui è arrivato dalla pretendente non l’ha trovata così a terra come pensava, lei avrebbe cercato di enfatizzare il proprio stato d’animo e per questo il tronista l’ha accusata di essere finta e teatrale e ha così deciso di non portarla in ... tvzap.kataweb

italiaserait : Uomini e Donne trono classico, anticipazioni di oggi 3 febbraio: Lorenzo Riccardi punge Carlo… - zazoomblog : Uomini e donne- Anticipazioni oggi 3 febbraio: Cecilia Zagarrigo... (Trono Classico) - #Uomini #donne-… - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni: Daniele Dal Moro infastidito da un gesto - #Uomini #Donne #anticipazioni: -