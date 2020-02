Alonso sotto accusa si difende: “Non sono egoista” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fernando Alonso risponde alle accuse: “Non sono egoista, ho sempre diviso i miei premi con i miei meccanici, il merito era di tutti”. Torna alla ribalta Fernando Alonso, questa volta per una indiscrezione sulla sua carriera. Secondo alcuni rumors, lo spagnolo avrebbe vissuto una sorta di depressione dopo il GP del Brasile del 2012, anno in cui perse il mondiale per soli tre punti. Fernando Alonso, “Ci sono bugie che circolano nella mia carriera” Il pilota spagnolo ha voluto fare chiarezza sull’episodio contestato. Secondo gli attacchi Fernando Alonso avrebbe vissuto una sorta di depressione dopo il GP del Brasile. “Ci sono delle bugie che circolano sulla mia carriera. sono uscito dalla mia vettura e mi sono fermato a guardare Felipe Massa che per qualche ragione non riusciva a smettere di piangere era insieme a sua moglie e ai suoi ... newsmondo

Inter - Asamoah sotto osservazione e intanto si pensa a Marcos Alonso : Inter, ancora problemi al ginocchio per Asamoah e intanto si pensa già al mercato di gennaio con l’idea Alonso Ancora guai per l’Inter di Antonio Conte. Poco più di 24 ore e i neroazzurri scenderanno in campo contro il Barcellona. Come riporta l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport sotto osservazione c’è Asamoah. Mentre Candreva sembra aver recuperato dal mal di schiena il ganese non è ancora in forma con i ...

_danr1chards0n : RT @VforVettel: Fernando #Alonso : 'no, non è vero che dopo Brasile 2012 stavo sotto shock' ?? - enricopirina : RT @VforVettel: Fernando #Alonso : 'no, non è vero che dopo Brasile 2012 stavo sotto shock' ?? - VforVettel : Fernando #Alonso : 'no, non è vero che dopo Brasile 2012 stavo sotto shock' ?? -