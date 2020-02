Serie A, Udinese-Inter 0-2. Vincono anche Juve e Lazio, pareggiano il Milan e l’Atalanta (Di domenica 2 febbraio 2020) Serie A, i risultati di domenica 2 febbraio 2020. Apre Juventus-Fiorentina, chiude Udinese-Inter. Il Milan attende il Verona. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 2 febbraio 2020. Si riaccende la sfida Scudetto tra Inter e Juventus con la Lazio che guarda con attenzione questa sfida sperando in un passo falso di entrambe le compagini. Serie A, i risultati di domenica 2 febbraio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di domenica 2 febbraio 2020, valide per la ventiduesima giornata di Serie A. (LA CLASSIFICA e GLI HIGHLIGHTS) Juventus-Fiorentina 3-0Atalanta-Genoa 2-2Lazio-Spal 5-1Milan-Hellas Verona 1-1Lecce-Torino 4-0Udinese-Inter 0-2 Udinese-Inter, due volte Lukaku nel secondo tempo Udinese-Inter 0-2 Marcatori: 64′ e 70′ Lukaku Inter senza Handanovic, fermato da un problema alla mano, e senza Lautaro Martinez, squalificato per due ... newsmondo

