Sanremo, Romina Power 'svela' la canzone per il Festival (Di domenica 2 febbraio 2020) La cantante ha pubblicato una foto su Instagram in cui compare in compagnia della sua amica Lavinia Biagiotti today

tuitter02 : Di Albano e Romina potevamo farne a meno perché siamo pieni delle loro ospitate in ogni dove. Sarà stato Albano che… - severusmagiustu : Mamma mia Ama, non ricordarmi di Albano e Romina di nuovo a #Sanremo io non ce la faccio li odio basta #domenicain -