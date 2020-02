Novak Djokovic vince gli Australian Open: “Questo il mio campo preferito. Bryant era importante per me” (Di domenica 2 febbraio 2020) Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open 2020 sconfiggendo Dominic Thiem in cinque combattutissimi set. Il serbo si è imposto dopo quattro ore di una battaglia epocale andata in scena sul cemento di Melbourne e ha così potuto alzare al cielo il trofeo per l’ottava volta in carriera. Il 32enne ha conquistato il primo Slam della stagione e si è portato a tre lunghezze di distacco dal record di Roger Federer: il successo contro l’agguerrito austriaco è arrivato in rimonta da 1-2, tirando fuori davvero il massimo dal suo tennis stellare grazie al quale è anche tornato numero 1 al mondo scavalcando Rafael Nadal in testa al ranking ATP. Novak Djokovic ha poi espresso tutta la sua gioia nel consueto discorso del vincitore: “Vorrei iniziare congratulandomi con Thiem per un torneo straordinario: è stato un match fantastico, ci sei andato vicinissimo e sono certo che vincerai ... oasport

