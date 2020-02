MotoGP, Test shakedown Sepang 2020: risultati 2 febbraio. Daniel Pedrosa il più veloce, davanti a Pirro. Lorenzo sulla Yamaha domani (Di domenica 2 febbraio 2020) Primo giorno di shakedown a Sepang (Malesia) per i team del Mondiale 2020 di MotoGP impegnati a mettere insieme giri e informazioni in relazione alle nuove moto di questa stagione. Una fase di rodaggio importante per verificare che tutto sia al proprio posto, dando dei feedback fondamentali per iniziare la fase di sviluppo. Ebbene, il migliore di questo day-1 è stato lo spagnolo Daniel Pedrosa, in sella alla KTM. L’ex centauro della Honda, ritiratosi dalle scene due anni fa, ha messo insieme 50 giri con la “creatura” austriaca, precedendo Michele Pirro che, girando con le due Desmosedici messa a disposizione della casa di Borgo Panigale, si è fermato a 0″284 e a 0″553 dall’iberico. Un progetto interessante quello della Rossa che, come rivelato da gpone.com, dovrà garantire non soltanto potenza ma anche guidabilità. A seguire troviamo il collaudatore ... oasport

