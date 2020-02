Milan, esordio per Daniel Maldini in Serie A (Di domenica 2 febbraio 2020) Chi è Daniel Maldini, il figlio d’arte di Paolo (e il nipote d’arte di Cesare) che ha fatto il suo esordio in Serie a il 2 febbraio contro il Verona. Il Milan e il calcio italiano abbracciano un altro Maldini, Daniel, figlio di Paolo oltre che nipote di Cesare. In occasione della sfida contro il Verona, pareggiata per uno a uno, il giovane calciatore della Primavera rossonera, convocato da Pioli per la sfida, è sceso in campo nei minuti di recupero della ripresa facendo ufficialmente il suo esordio nella nostra Serie A. Chi è Daniel Maldini: la biografia Nato a Milano l’11 ottobre 2001, Daniel Maldini, figlio di Paolo e Adriana, nasce e cresce con due passioni. Quella per il calcio e quella per il Milan. Un binomio quasi fatale, voluto e indirizzato dal destino. È quasi inutile sottolineare come il grande sogno del piccolo Daniel sia quello di riportare in ... newsmondo

SkySport : Daniel #Maldini, l'esordio in Serie A con il #Milan contro il Verona. VIDEO - DiMarzio : Dopo Cesare e Paolo, Daniel #Maldini fa il suo esordio a San Siro ?? - AntoVitiello : Esordio per Daniel #Maldini in campo 3899 giorni dopo l'ultima partita di Paolo. Terza generazione di Maldini a gio… -