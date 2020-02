Lungoirno, qui sono Luci di …ladri (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Doveva e poteva essere la nuova passeggiata di Salerno. Un’alternativa allo struscio sul Corso o alla passerella sul Lungomare. Ed invece il percorso pedonale che accompagna l’ultimo tratto del fiume Irno è stato sottratto al sogno con la stessa violenza con cui tutti i lampioncini installati sono stati sottratti e divelti. Ogni punto luce installato sul percorso non esiste più, preda dei ladri alla ricerca di materiale da riciclare come il rame. Nel video il percorso come appare oggi, con fili tranciati e divelti ed in alcuni casi anche spazzatura al posto delle Luci. I lampioncini se ci sono restano a terra. Il buio è l’unica cosa certa. Il tratto è quello che, dalla Cittadella Giudiziaria, arriva a via Vinciprova. L'articolo Lungoirno, qui sono Luci di …ladri proviene da Anteprima24.it. anteprima24

Lungoirno qui Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lungoirno qui