L’oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio segno per segno speciale Sanremo 2020

Le previsioni astrali per la settimana che va dal 3 al 9 febbraio 2020, si tratta di una settimana un po' speciale dato che anche le stelle sanno che in scena c'è la 70esima edizione di Sanremo. La Luna percorrerà l'ultimo quarto di Luna crescente per diventare Luna piena domenica 9. La Luna piena risveglia i nostri istinti e questo sarà forte soprattutto per i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario sia perché la Luna sarà appunto in Leone sia perché saranno sostenuti anche da Venete in Ariete.

