Kobe Bryant | ad una settimana dalla morte ancora migliaia di persone in visita al

Kobe Bryant - le parole di un amico di famiglia sulla moglie Vanessa : Il triste lutto che ha colpito la famiglia Bryant, ha sconvolto tutto il mondo dello sport e non solo. Però, in quel terribile incidente oltre a perdere la vita Kobe e la piccola Gianna Maria di soli tredici anni, hanno perso la vita anche altre sette persone, molto vicine alla famiglia. La tragedia è accaduta lo scorso venti sei gennaio e la moglie dell’ex campione, Vanessa Bryant, ha deciso di pubblicare una commovente lettera sul suo ...

Kobe Bryant e la religione : “Sono cattolico, sono cresciuto cattolico, i miei figli sono cattolici”. Nel pieno della tempesta più difficile della sua vita, un’accusa di stupro infamante, con una moglie sposata da poco e pronta ad andare via, Kobe Bryant aveva deciso di abbracciare la sua croce. Nella California e nella Los Ang

Joao Pedro mima il 24 - esultanza con dedica a Kobe Bryant : Joao Pedro ha mimato il 24 con le mani e dedicato la rete segnata contro il Parma a Kobe Bryant. L'attaccante brasiliano del Cagliari ha rivolto lo sguardo verso la telecamera e indicato il numero di maglia dell'ex campione di basket morto nell'incidente in elicottero assieme alla figlia, Gianna Maria, e ad altre sette persone.Continua a leggere

Madrid - minuto di raccoglimento per Kobe Bryant. Era così difficile farlo anche in Italia? : Al Santiago Bernabeu, in occasione del derby di Madrid tra Real e Atletico, il fischio d'inizio viene posticipato di un minuto per osservare il raccoglimento dedicato a Kobe Bryant, alla figlia Gianna Maria e alle altre 7 vittime morte nell'incidente in elicottero. Tutto molto bello. E anche tutto molto triste se paragonato a quanto "non accaduto" a San Siro pochi giorni fa in occasione della partita di Coppa Italia tra il Milan e il ...

VIDEO NBA : la dedica di LeBron James a Kobe Bryant. “Per me era un fratello” : “Conoscevo Kobe da quando avevo 15 anni, il mio orgoglio più grande è stato vincere l’oro olimpico a Pechino 2008 con Team USA”. Un discorso davvero emozionante, in una serata indimenticabile, quella della sfida NBA tra Los Angeles Lakers e Portland. I gialloviola sono tornati in campo allo Staples Center e sono state infinite le dediche e l’affetto dimostrato allo scomparso Kobe Bryant. Tra queste anche quella dovuta ...

L’omaggio di TvBoy a Kobe Bryant e alla figlia Gianna Maria : «True love never dies» : TvBoy ha colpito ancora. Ma questa volta niente satira, né parodie politiche. Solo un omaggio all’amore tra padre e figlia ritratto nel murale raffigurante la star della Nba Kobe Bryant e la figlia 13enne Gianna Maria, entrambi morti nello schianto dell’elicottero privato su cui si stavano spostando assieme ad altre 7 persone (incluso il pilota) lo scorso 26 gennaio, per raggiungere la Mamba Sports Academy di Thousand Oaks per una partita di ...

‘Da Montedonzelli il nuovo Kobe Bryant’ - associazione americana riqualifica campo di basket : È stato completamente riqualificato, e dedicato alla memoria di Kobe Bryant, il campetto di basket di Montedonzelli, al Rione Alto, a Napoli. Ci ha pensato l'associazione di Nick Ansom, che ha già riqualificato una quindicina di campi in giro per il mondo. L'idea durante la partita del Napoli: "Ho saputo della morte del Mamba e ho deciso che dovevo fare qualcosa".Continua a leggere

Kobe Bryant - il commovente discorso di LeBron James : “Vivrai per sempre fratello” Prima della partita 24.2 secondi di silenzio : “Stanotte celebriamo il ragazzo che è arrivato qui a 18 anni e che si è ritirato a 38, e che è diventato il miglior padre che abbiamo visto negli ultimi tre anni. Kobe è un fratello per me“. Un foglio in mano, la voce carica di emozione e addosso la maglia con il numero 24. Il pubblico in silenzio: tutto lo stadio è un mare di viola e oro, di 8 e di 24, i numeri di maglia di Black Mamba. LeBron James parla con il cuore in ...

Kobe Bryant - il lutto che ha globalizzato il mondo dello sport : “La prima cosa che penso è il senso di famiglia; guardandomi intorno vedo tutti in lutto, stiamo soffrendo, abbiamo il cuore a pezzi: l’unica cosa da fare è appoggiarsi alla famiglia. Chi è qui fa parte di una famiglia e so che Kobe, Gianna, Vanessa, tutta la famiglia Bryant, vi ringraziano dal profondo del cuore. Celebriamo un ragazzo arrivato a 18 anni e rimasto fino a 38, diventato il miglior padre. Con i compagni vogliamo portare ...

L'ultimo saluto a Kobe Bryant allo ?Staples Center : Una serata di lacrime e emozioni allo Staples Center di Los Angeles per la prima partita dei Lakers in casa dopo la scomparsa di Kobe Bryant, morto domenica scorsa con sua figlia Gianna in un tragico incidente aereo. 24 minuti di silenzio hanno preceduto il match contro il Portland, perso 127-119 dalla squadra di casa. 24 come in numero della casacca di Bryant. Dopo aver ricordato tutte le vittime della tragedia, la parola è passata a ...

“Vivrai per sempre”. Kobe Bryant - notte da brividi a Los Angeles : il tributo dei Lakers : La morte del grandissimo campione di basket, Kobe Bryant, e delle altre persone a bordo dell’elicottero, tra cui la figlia tredicenne, hanno sconvolto tutto il modo dello sport e non solo. La notte dedicata alla memoria del super cestista americano per la celebrazione dei Lakers è stata caratterizzata da fortissime emozioni. La squadra di Kobe è infatti scesa in campo per la prima volta dalla sua scomparsa in un vero e proprio oceano di ...

Kobe Bryant - i Los Angeles Lakers ricordano il loro campione : I Los Angeles Lakers alla prima senza Kobe Bryant. Abbracci, pianti e tanta emozione. In mezzo al campo LeBron James: “Questa è la celebrazione dei 20 anni del sangue, del sudore, delle lacrime, del corpo che crolla e delle innumerevoli volte in cui si è rialzato, delle infinite ore di lavoro, della determinazione a diventare il più grande giocatore possibile”. Los Angeles Lakers ricordano Kobe Bryant Uno Staples Center completamente ...