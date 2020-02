Joshua Jackson di Dawson’s Creek presto papà, la foto di Jodie Turner-Smith col pancione ai Bafta 2020 (Di domenica 2 febbraio 2020) Joshua Jackson sta per diventare papà. L'indimenticabile Pacey Witter di Dawson's Creek ha trovato la stabilità con la bellissima modella Jodie Turner-Smith. 41 anni lui, 33 anni lei, la coppia era stata avvistata insieme a fine 2018, e dopo quasi un anno di frequentazione, hanno deciso di convolare a nozze. In quello stesso periodo, i neo sposi avevano annunciato l'arrivo della cicogna.Dopo la news, la prima uscita pubblica è avvenuta nel corso del carpet dei Bafta 2020, gli Oscar inglesi, che ogni anno si svolgono al Royal Albert Hall di Londra e premiano il meglio del cinema internazionale. Jodie, col pancione in bella vista, si è presentata con un vestito giallo raggiante di Gucci, accompagnata dal marito Joshua Jackson.Proprio due giorni fa, la modella aveva scherzato sul sesso del bambino durante il programma britannico The Graham Norton Show. "La piccola nella pancia sta ... optimaitalia

