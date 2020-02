Incidente in bicicletta a Latina, ciclista cade e batte la testa: è grave (Di domenica 2 febbraio 2020) grave Incidente in bicicletta lungo la via del Mare a Latina, dove una ciclista quarantenne ha perso il controllo ed è caduta, battendo la testa a terra. La donna è stata trasportata in eliambulanza al San Camillo di Roma, le sue condizioni di salute sono gravi. Sul caso indaga la polizia locale. fanpage

