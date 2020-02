Fast & Furious 9: Ludacris vuole onorare Paul Walker e Kobe Bryant nel film (Di domenica 2 febbraio 2020) Ludacris, uno dei membri del cast della saga, vuole che Fast & Furious 9 onori la memoria di Paul Walker e Kobe Bryant: ecco i motivi! Non solo Vin Diesel di Fast & Furious 9, anche Ludacris vuole onorare la memoria di Paul Walker e Kobe Bryant nel prossimo film in uscita. Il mondo sta ancora piangendo la morte del campione di basketball, caduto con l'elicottero alla fine di gennaio. Ludacris, nome d'arte di Chris Bridges, ha dichiarato che Kobe è stato una vera e propria ispirazione per i ragazzi del set e per milioni in giro per il mondo: "Iniziamo sempre pregando, parliamo sempre della famiglia e di quanto sia importante, quella sul set è una vera e propria famiglia. Tutto il cast, sia sullo ... movieplayer

