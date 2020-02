CorSport | Insigne rigenerato da Gattuso | presto si parlerà del suo prolungamento con il

CorSport : Insigne - da reietto a re grazie alla vittoria sulla Juve : Nella notte della vittoria del Napoli sulla Juventus, Insigne si è trasformato ancora una volta in re. Da che era un reietto. Lo scrive il Corriere dello Sport. “La «dura» vita di Lorenzo Insigne resta sempre sospesa in quel limbo tra il fenomeno da stadio e quello da baraccone ed è un’esistenza dolente, che non s’è concesso certo da solo. Ottantacinque gol vi sembreranno niente, però rappresentano la cifra di un uomo che è stato costretto ...

CorSport : Napoli-Fiorentina - Demme e Lobotka scalpitano. In attacco Callejon - Insigne e Milik : Sul Corriere dello Sport le ultime sulla formazione che Gattuso manderà in campo, domani, contro la Fiorentina. “Gran parte della formazione è già stata scelta, resiste qualche (minimo) dubbio che solo le prossime ore potranno sciogliere”. Non ci saranno Mertens, Koulibaly e Ghoulam, che forse rientreranno per la Juventus. Difficile anche che a breve possa recuperare Maksimovic. Meret, invece, ha lavorato in campo e ha continuato leterapie. E ...

CorSport : Insigne in cerca di gol. Contro l’Inter che lo bocciò a un provino : Insigne non segna in campionato da 13 partite. Per l’esattezza, da 105 giorni. Un’eternità, per il capitano, scrive il Corriere dello Sport. L’ultima volta è stata a Lecce. L’ultima in Champions, invece, è stata Contro il Salisburgo, il 23 ottobre, 74 giorni fa. L’ultimo suo gol in campionato è lontanissimo. “Un’altra vita fa, si parlava di scudetto, si sognava in grande, si viveva nel turnover, persino in quello, e c’era semplicemente ancora un ...

CorSport : Napoli-Inter - Gattuso si affida a Insigne - Milik e Callejon : Il Corriere dello Sport scrive delle scelte di formazione di Gattuso per Napoli-Inter. Il tecnico si affiderà a Insigne, Milik e Callejon, perché Mertens ancora non è del tutto recuperato. Allan sarà schierato in posizione di regista, mentre non ci sarà turnover tra i pali, dove si posizionerà ancora Meret. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “in porta, niente turn-over, toccherà a Meret il campionato e a Ospina la Coppa Italia; e ...

CorSport : Sassuolo-Napoli - sicurezza Milik. Insigne in pole su Mertens e Lozano su Callejon : Rino Gattuso continua a lavorare al tridente migliore per il suo Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che l’allenatore non ha dubbi su chi sarà il perno dell’attacco: Milik. “Milik è il centravanti inattaccabile, la sicurezza, mentre altrove, sulle corsie, ci sono risposte che serviranno immediatamente, sin da Reggio Emilia, con il Sassuolo, e che dovranno fornirle Insigne (o Mertens), e Lozano (o Callejon”. Soltanto domani pomeriggio, dopo la ...

CorSport : la carezza di De Laurentiis ad Insigne per far tornare il capitano al gol : Il Corriere dello Sport torna su un’immagine della cena di Natale di martedì sera. Quella che ritrae De Laurentiis con il microfono in mano che abbraccia il collo di Lorenzo Insigne. Il capitano, in quella foto è sorridente. Il gesto del presidente sembra voler infondergli fiducia. Come a ribadirgli che il club crede in lui. La missione di Gattuso è rigenerare il capitano, fare in modo che ritrovi l’entusiasmo e la gioia di giocare, liberandosi ...

CorSport : Sassuolo-Napoli - ballottaggi Insigne-Mertens e Callejon-Lozano. Certezza Milik : Domenica il Napoli troverà sul suo cammino il Sassuolo. Sarà l’ultima partita prima della pausa natalizia. Gattuso prova a giocarsela e soprattutto ad invertire la tendenza negativa ereditata al suo arrivo sulla panchina azzurra. L’allenatore ha esordito sabato con una sconfitta al San Paolo ad opera del Parma. Il Corriere dello Sport racconta le ipotesi di formazione che al momento sono al vaglio in casa Napoli. Resta l’emergenza in difesa, con ...

CorSport : il Napoli di Gattuso ha al centro Milik e il recupero di Insigne : Il Corriere dello Sport spiega come sarà composto il 4-3-3 di Rino Gattuso, il suo primo Napoli, che domani scenderà in campo contro il Parma. Il tecnico è stato scelto proprio perché fautore del 4-3-3 che tanto piace ad alcuni giocatori del Napoli. Un modulo che servirà soprattutto al rilancio di Insigne, che dovrà provare a tornare al gol che gli manca da tempo. E che, soprattutto, scrive il quotidiano sportivo, dovrà “togliere gli alibi ...

CorSport : la panchina di Insigne per 90 minuti non è una scelta insignificante : Il Corriere dello Sport scrive che è sembrato che Ancelotti ieri salutasse tutti. Ha fatto persino debuttare Gaetano. C’è solo uno dei giocatori chiave del Napoli che non ha avuto il suo spazio in campo, Lorenzo Insigne. Il quotidiano sportivo scrive che Napoli-Genk è piena di tante cose: “della straripante presenza di Milik (il primo azzurro a segnare una tripletta in Champions), del palo di Koulibaly dopo 2’, del debutto del diciannovenne ...

CorSport : Napoli-Genk. Tornano Allan e Milik. Insigne in panchina : Il Napoli si presenta alla sfida di stasera contro il Genk con due giocatori recuperati, entrambi molto importanti, scrive il Corriere dello Sport. Sono Allan e Milik. Il brasiliano già domenica aveva iniziato a dare segni di ripresa dopo la doppia frattura alle costole rimediata a Liverpool. Ha saltato Bologna e Udinese ma adesso è pronto a tornare. Anche Milik rientra nella lista dei disponibili e per lui è una sorpresa. Il polacco è fuori da ...

CorSport : Napoli-Genk. Out Maksimovic. Allan ci prova. Insigne candidato alla panchina : Sul Corriere dello Sport il punto sulla possibile formazione che Ancelotti schiererà in campo domani per la partita contro il Genk. Ieri i calciatori hanno avuto la giornata libera per tornare a casa dalle loro famiglie. Stamattina si ritroveranno a Castel Volturno per il nuovo raduno. allan è ancora alle prese con l’infrazione alle costole, ma non si è arreso, nel tentativo di recuperare in tempo. Oggi Ancelotti capirà se è possibile metterlo ...

CorSport : nessuna lamentela da Insigne per la sostituzione - ma tanta tristezza : Ieri sera Ancelotti lo ha detto spiegando la sostituzione di Insigne nell’intervallo, non è lui a dover portare tutto il peso di un primo tempo scialbo e insufficiente. Ma il capitano si sente responsabile, investito di un compito che forse, va oltre le sue capacità, quello di guidare la squadra fuori da questo periodo di crisi. C’è troppa ansia, come ha detto Ancelotti, e poca serenità che impediscono al Napoli di esprimersi e di ...

CorSport : Udinese-Napoli - out Koulibaly e Allan - rientra Milik. In pole - davanti - Insigne e Lozano : Non bastava Allan alle prese con l’infrazione al costato. Ieri si è fermato anche Koulibaly. Il senegalese ha riportato un trauma contusivo alla spalla sinistra, durante l’allenamento del mattino e adesso è a rischio per la partita contro l’Udinese. La Società valuterà stamattina le sue condizioni. Ieri Allan e Ghoulam si sono allenati ancora separatamente rispetto al resto del gruppo, con Tonelli. Il brasiliano cerca disperatamente di ...

CorSport : spogliatoio contro Insigne : “Non vieni a Liverpool e poi alzi la voce?” : Nel Napoli sembra ormai il tutti contro tutti, scrive il Corriere dello Sport. Completamente sgretolato il concetto di famiglia unita sbandierato fino a poco tempo fa da De Laurentiis. “La sfuriata di Insigne, il capitano, andata in scena domenica dopo la sconfitta con il Bologna nel mutismo totale di uno spogliatoio depresso ha lasciato strascichi notevoli. Ha seminato perplessità, in certi casi proprio rabbia e fastidio anche in virtù della ...