Coronavirus | pronto il primo ospedale costruito per fronteggiare l' epidemia

Sofia Dinolfo L'opedale costruito dentro la città dalla quale ha avuto inizio il focolaio del virus sarà operativo da domani con medici esperti nel campo delle malattie infettive e nella prevenzione di epidemie, la sua realizzazione in dieci giorni Da oggi Wuhan ha un ospedale in più per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. È stata infatti consegnata, in tempi record, la prima delle due strutture ospedaliere messe in cantiere a seguito dell'epidemia che sta mettendo in ginocchio la Cina. Dopo il rapido contagio avvenuto da uomo a uomo, le autorità locali hanno deciso di costruire i due ospedali per consentire alle migliaia di vittime colpite dal virus di poter essere assistite in nuove strutture sanitarie perché quelle preesistenti sono colme di pazienti. Fino ad ora il Coronavirus è stato trattato in 61 strutture sanitarie tra cliniche e ospedali ma, ...

