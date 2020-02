Coronavirus, non tornerà in Italia la prof di Brescia che vive con il figlio a Wuhan: «La nostra vita è qui» (Di domenica 2 febbraio 2020) L’aereo che riporterà gli Italiani da Wuhan, epicentro dell’epidemia Coronavirus, sta per partire. Ci saranno a bordo circa 50 nostri connazionali, ma non Sara Platto, veterinaria e docente universitaria di 46 anni, che vive in Cina con il figlio di 12 anni. Platto lo aveva detto sin dall’inizio che sarebbe stata propensa a restare e ora che il rimpatrio è diventato realtà non ha cambiato idea, nonostante i contagi continuino ad aumentare dentro e fuori dalla Cina. «La mia vita è qui e anche quella di mio figlio», dice la docente Italiana a Repubblica. «Ho tantissimo lavoro, l’Università è chiusa, ma dopo il contagio, in Cina è esploso il tema degli animali selvatici, molti pensano a torto che lo trasmettano anche cani e gatti», dice Platto che è consulente di una fondazione che si occupa di biodiversità e che in questo momento sta portando avanti campagne ... open.online

