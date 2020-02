Coronavirus: la Regione Campania istituisce un numero verde informativo (Di domenica 2 febbraio 2020) Il numero verde istituito dalla Regione Campania, gestito dall’Asl Napoli 1, servirà per dare informazioni ai cittadini sul Coronavirus, scongiurando allarmismi. La Regione Campania ha istituito un numero verde per dare informazioni ai cittadini sul Coronavirus. Il numero è 800909699 e sarà attivo dal 5 febbraio alle 14. Al numero risponderanno medici laureati iscritti all’albo discenti del corso di formazione in medicina generale. Il funzionamento del numero è garantito dall’Asl Napoli 1 Centro e ogni Asl avrà una o più postazioni, quindi in Campania ci saranno sempre almeno nove postazioni attive contemporaneamente. Il numero sarà attivo dalle 8 alle 20 e fornisce informazioni in italiano. L'articolo Coronavirus: la Regione Campania istituisce un numero verde informativo proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco 2anews

clabellocchi : RT @giamma71: - dariochierchia : RT @AlexCorroppoli: Francesca #COLAVITA, originaria di Campobasso, è la ricercatrice che allo #Spallanzani ha isolato il #coronavirus E' l'… -