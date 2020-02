Coronavirus, 67 italiani all’aeroporto di Wuhan: iniziano le operazioni di rimpatrio (Di domenica 2 febbraio 2020) I 67 cittadini italiani rimasti bloccati a Wuhan, primo focolaio del contagio da Coronavirus, sono decollati da alcune ore a bordo di un aereo militare per essere rimpatriati: prima di essere imbarcati sul volo sono stati trasferiti in autobus all'aeroporto internazionale della città cinese con diverse ore di anticipo rispetto all'arrivo dell'aereo che li riporterà in Italia. fanpage

