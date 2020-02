CorMez: Ghoulam intensifica il lavoro, vuole tornare in campo (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo essere restato a Napoli nonostante l’invito della Società a rilanciarsi altrove, Ghoulam è intenzionato a ripartire. Intende tornare a dare il suo contributo e per questo ha intensificato il suo lavoro, sia in campo che in palestra. Lo racconta il Corriere del Mezzogiorno. “Ieri Gattuso ha ridotto il peso della fatica con una seduta svolta in palestra, non c’era Fabian Ruiz alle prese con l’influenza e Allan sta seguendo un programma personalizzato per recuperare dal risentimento muscolare che l’ha tormentato nelle ultime settimane. Ghoulam sta intensificando il lavoro a parte in campo e in palestra, vuole tornare a dare il suo contributo”. L'articolo CorMez: Ghoulam intensifica il lavoro, vuole tornare in campo ilNapolista. ilnapolista

napolista : CorMez: #Ghoulam intensifica il lavoro, vuole tornare in campo L’algerino lavora in campo e in palestra. Spera di… -