Bollate, sabato notte di follia: vandali al parco Martin Luther King (Di domenica 2 febbraio 2020) Nuovo sabato notte di follia per i vandali a Bollate. Questa volta è finito nel loro mirino il parco Martin Luther King. Nella notte scorsa ignoti hanno sradicato un paio di cestini dell’area verde buttandoli all’interno dello scivolo per bambini. Un’operazione ingiustificata che deve aver richiesto loro del tempo. I cestini infatti erano ancorati al terreno da una pesante base in cemento. Una volta sradicati i cestini i vandali li hanno portati all’interno della torre dello scivolo rendendo così inaccessibile e pericoloso il gioco pensato per i più piccoli. A fare l’ennesima amara scoperta sono stati i primi frequentatori del parco e c’è chi ha scelto di ripristinare cestini e scivolo per rendere più sicuro il parco in attesa dell’intervento definitivo da parte del Comune. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Bollate, sabato notte di follia: vandali al parco Martin Luther King - -