BAFTA 2020: 1917 è il Miglior Film, Phoenix e Zellwegger non hanno rivali tra gli attori (Di domenica 2 febbraio 2020) 1917 ha trionfato ai BAFTA 2020, che anticipano di una settimana gli Oscar, confermando inoltre i pronostici nelle quattro categorie dedicate agli attori. I BAFTA 2020 si sono conclusi con il trionfo di 1917 che ha conquistato il premio come Miglior Film, oltre ad altre sei statuette. A decidere i riconoscimenti assegnati attualmente dalla British Film Academy sono stati i circa 6.700 membri che, con le loro preferenze, sembrano aver confermato i possibili vincitori dei premi Oscar, che verranno consegnati tra una settimana circa. Il lungometraggio bellico diretto da Sam Mendes sembra in grado di confermarsi come protagonista anche tra le preferenze dell'Academy e Parasite sembra non aver alcun rivale tra i Film stranieri. Nessuna sorpresa ai BAFTA, oltre alle categorie dedicate al ... movieplayer

