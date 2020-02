Australia, ubriaco investe un gruppo di bimbi sul marciapiede: 4 morti (Di domenica 2 febbraio 2020) Tragico episodio in Australia, dove un ragazzo ubriaco ha investito con il suo furgoncino un gruppo di bambini. Quattro i morti, di cui tre erano fratelli. Un paese intero, quello Australiano, sotto shock. Infatti proprio nel paese più grande del continente oceanico, un uomo completamente ubriaco ha compiuto una strage. Come riportato dalla polizia Australiana, … L'articolo Australia, ubriaco investe un gruppo di bimbi sul marciapiede: 4 morti proviene da www.inews24.it. inews24

Australia ubriaco Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Australia ubriaco