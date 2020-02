Amici 19 anticipazioni | Altre maglie verdi e un eliminato (Di domenica 2 febbraio 2020) Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 19 svelano un’eliminazione importante e l’assegnazione di due maglie del serale. La puntata di sabato prossimo di Amici 19 è stata registrata oggi e le anticipazioni sono ricche di sorprese. La corsa per il serale continua velocemente e senza sosta e sono state assegnate Altre due maglie verdi, … L'articolo Amici 19 anticipazioni Altre maglie verdi e un eliminato proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

zazoomnews : ‘Amici 19’ anticipazioni: assegnate altre due maglie verdi e un’inaspettata eliminazione - #‘Amici #anticipazioni:… - mendesismybabe : RT @taysmybae: GAIA CHE COSA MI STAI FACENDO NON ME N'E' MAI FREGATO NIENTE DI AMICI E ORA SONO QUA IN ANSIA AD ASPETTARE LE ANTICIPAZIONI… - VicolodelleNews : Anticipazioni #Amici19: assegnate altre due maglie verdi e un’importante eliminazione – IN AGGIORNAMENTO « Il Vicol… -