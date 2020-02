VIDEO NBA: la dedica di LeBron James a Kobe Bryant. “Per me era un fratello” (Di sabato 1 febbraio 2020) “Conoscevo Kobe da quando avevo 15 anni, il mio orgoglio più grande è stato vincere l’oro olimpico a Pechino 2008 con Team USA”. Un discorso davvero emozionante, in una serata indimenticabile, quella della sfida NBA tra Los Angeles Lakers e Portland. I gialloviola sono tornati in campo allo Staples Center e sono state infinite le dediche e l’affetto dimostrato allo scomparso Kobe Bryant. Tra queste anche quella dovuta della stella della franchigia: LeBron James, apparso visibilmente emozionato nella conferenza stampa post partita LA dedica DI LeBron James A Kobe Bryant gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse oasport

