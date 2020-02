Serie B, Empoli-Crotone: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 1 febbraio 2020) Serie B, Empoli-Crotone: probabili formazioni, pronostico e quote Una delle sfide programmate nella ventiduesima giornata del campionato di Serie B è Empoli-Crotone, con calcio d’inizio previsto per le ore 18:00 di sabato 1 febbraio allo stadio Castellani. L’Empoli non riesce a risollevare le proprie sorti e in panchina c’è stato un nuovo cambio: infatti in settimana è arrivato mister Marino, che ha sostituito Muzzi, il quale a sua volta aveva preso il posto di Bucchi qualche settimana fa. Situazione indecorosa in classifica per i toscani, relegati attualmente nei bassifondi con l’obiettivo di un pronto ritorno in Serie A che sembra essere del tutto sfumato, salvo ribaltoni in questo finale di stagione che si avvicina. La vittoria manca dal match contro l’Ascoli dello scorso 7 dicembre e questa prossima sfida sarà molto difficile da portare a ... termometropolitico

zazoomblog : Serie B l’Empoli sfida il Crotone: gara in diretta su DAZN - #Serie #l’Empoli #sfida #Crotone: - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie B, l’Empoli sfida il Crotone: gara in diretta su DAZN: A inizio stagioe Empoli e… -