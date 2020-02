Scarlett Johansson: «Vi racconto i miei superpoteri» (Di sabato 1 febbraio 2020) Scarlett JohanssonScarlett JohanssonScarlett JohanssonQuesto articolo è stato pubblicato nel numero 5 di Vanity Fair in edicola fino al 4 febbraio Anche per i grandi attori non è facile mettere a segno un successo dietro l’altro, ma Scarlett Johansson è l’eccezione che conferma la regola: fresca di due nomination agli Oscar, come migliore attrice protagonista per l’intensa interpretazione in «Storia di un matrimonio» e come migliore attrice non protagonista nella straordinaria, stralunata commedia ambientata ai tempi del nazismo «Jojo Rabbit». Del resto il 2019 si era già concluso alla grande: «Avengers: Endgame», in cui ha interpretato la Vedova Nera, ha registrato gli incassi più alti della storia, e il suo personaggio avrà un film tutto suo, «Black Widow», in arrivo il 29 aprile. «Ho lavorato sodo per molto tempo, e credo questo sia il risultato di tanto impegno», commenta Johansson ... vanityfair

Grais99 : RT @conamorechiara: Salgo su un treno per Pesaro. Nella carrozza entra una ragazza cinese. Una tizia esclama ad alta voce:'Ecco qua, così… - FinallyGio459 : RT @conamorechiara: Salgo su un treno per Pesaro. Nella carrozza entra una ragazza cinese. Una tizia esclama ad alta voce:'Ecco qua, così… - ariesmartiana : RT @conamorechiara: Salgo su un treno per Pesaro. Nella carrozza entra una ragazza cinese. Una tizia esclama ad alta voce:'Ecco qua, così… -