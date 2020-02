Sanremo, Gianna Nannini ospite nella serata di venerdì (Di domenica 2 febbraio 2020) Gianna Nannini sarà ospite del 70° Festival di Sanremo nella serata di venerdì 7 gennaio. Sul palco del Teatro Ariston la rocker per antonomasia si esibirà live presentando un estratto dal suo ultimo album di inediti "La differenza" e un medley dei suoi più grandi successi. Intanto, Tiziano Ferro ha scelto di devolvere in beneficenza il compenso frutto della sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, dove sarà ospite per tutte le cinque serate.Cinque sono anche le associazioni destinatarie della donazione, tutte con sede a Latina: Avis (della quale il cantante italiano è ambasciatore da quasi vent'anni); Lilt (la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, alla quale già nel luglio scorso sono stati indirizzati i regali degli ospiti al matrimonio di Ferro); Centro Donna Lilith (che dal 1986 si occupa di dare accoglienza, assistenza e supporto alle donne e ai ... ilfogliettone

ilfogliettone : Sanremo, Gianna Nannini ospite nella serata di venerdì - - VanityFairIt : La rocker toscana tornerà a esibirsi sul palco del Teatro Ariston nella quarta serata, presentando un estratto dall… - MailSecured : Sanremo 2020, Gianna Nannini sul palco dell’Ariston con Amadeus - DiLei Vip... -