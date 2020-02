Open Arms, il Viminale assegna il porto di Pozzallo per lo sbarco (Di sabato 1 febbraio 2020) Aggiornamento ore 19:53 - Il Ministero dell'Interno ha assegnato alla Open Arms il porto di Pozzallo (Ragusa) per far sbarcare 363 migranti salvati nei giorni scorsi in cinque diversi interventi di soccorso a largo della Libia. Come previsto dal preaccordo di Malta, l'ok allo sbarco è stato dato dopo che sono stati presi gli accordi per la ripartizione dei migranti tra diversi Paesi europei.Malta rifiuta di assegnare il porto alla Open ArmsCirca 50 persone sono alla deriva nel Mediterraneo a bordo di un’imbarcazione con il motore rotto, in zona SAR maltese: a lanciare l’allerta, via Twitter, è la piattaforma di soccorso Alarm Phone. Migranti, 700% di partenze in più. Strategia di pressione sull'Italia da parte della Libia? "Il 2 febbraio scade il Memorandum Italia-Libia". In tutto i migranti in difficoltà, e in fuga dalla ... blogo

