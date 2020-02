Napoli, brutte notizie per Gattuso: si ferma un centrocampista (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro la Sampdoria in programma lunedì per il “monday night” della 22esima giornata di Serie A (ore 20.45). Sessione in palestra per il gruppo, mentre sul campo si sono allenati i portieri. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Lavoro personalizzato in campo e palestra per Allan e Politano. Fabian Ruiz non si è allenato a causa di una sindrome influenzale. L'articolo Napoli, brutte notizie per Gattuso: si ferma un centrocampista proviene da Anteprima24.it. anteprima24

VProvare : RT @Alyenante: 'Eh ma tu fai vedere solo la parte bella di Napoli!!!' Scusate, domani faccio la foto a una strada piena di buche, vicino a… - juventinodoc73 : RT @Boboj29: La curiosita' e' tanta ,sono curioso di vedere la reazione dei nostri ragazzi dopo la sconfitta di Napoli , sara' senza dubbio… -