Massa Carrara, follia in autostrada: guida in contromano sulla A15. Tir e auto lo schivano, poi l’inversione di marcia (Di sabato 1 febbraio 2020) Prima imbocca contromano l’autostrada, al casello di Aulla. Poi, mettendo in pericolo se stesso e le altre persone, fa un’inversione a U. La polizia ha rintracciato il conducente che ha percorso un tratto della A15 in senso contrario. Si tratta di un 90enne della Lunigiana, a cui è stata ritirata la patente e comminata una multa di mille euro. L'articolo Massa Carrara, follia in autostrada: guida in contromano sulla A15. Tir e auto lo schivano, poi l’inversione di marcia proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

