LIVE Brindisi-Olimpia Milano 8-7, Serie A basket 2020 in DIRETTA: pugliesi avanti dopo i primi cinque del primo quarto (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-9 Nedovic entrato da poco riporta avanti l’Armani Exchange. 8-7 Arresto e canestro di Martin. Infrazione di passi fischiata a Cinciarini, situazione falli è 0-1. 6-7 Banks con l’ausilio del tabellone riporta Happy Casa a -1. dopo i rapidi canestri in successione, tre contropiedi falliti, due per Brindisi, uno per Milano, 4′ trascorsi nel primo periodo. 4-7 Piazzato di Rodriguez, si è subito iniziato a suon di canestri. 4-5 Stone appoggia al tabellone. 2-5 TRIPLA di Scola! 2-2 ALLEY OOP inchiodato da Brown! 0-2 Tarczewski appoggia i primi due della partita. Brindisi infrange gli 8, altro storico numero del giocatore dei Lakers, ora si parte per davvero. La prima palla del match è per Milano, i biancorossi commetteranno però infrazione dei 24 secondi in memoria di Kobe. SI PARTE! 20.29 Come spesso accaduto nel corso della ... oasport

OA_Sport : LIVE Brindisi-Olimpia Milano 0-0, Serie A basket 2020 in DIRETTA: inizia il match del PalaPentassuglia! - Pianeta_Basket : LIVE LBA - Happy Casa Brindisi vs A|X Armani Exchange Milano /… - PasquinoSalento : RT @HappycasaNBB: #GAMEDAY ?? 2?1? giornata @LegaBasketA ?? @OlimpiaMI1936 ?? ore 20:30 ?? PalaPentassuglia #Brindisi ?? @Eurosport_IT 2 (can.… -