La lettera delle Sardine al premier Conte: “In agenda Sud, sicurezza e dignità” (Di sabato 1 febbraio 2020) Giuseppe Conte ha ricevuto una lettera dal movimento delle Sardine nella quale sono elencate alcune delle priorità da inserire nell’agenda di governo 2020. Spiccano il Sud, la sicurezza e la dignità, come mostrato da Repubblica. La firma, 6000 Sardine, richiama al movimento che ha riempito migliaia di piazze italiane da Nord a Sud e che ha in qualche modo fermato l’avanzata di Matteo Salvini alle elezioni regionali. “Noi di reti ci riteniamo abbastanza esperti – hanno scritto nella lettera-manifesto – e ci piacerebbe trovare con Lei i fili giusti, per tessere percorsi e provare a sciogliere nodi“. Sardine, la lettera a Conte Il movimento 6000 Sardine scrive una lettera a Conte in cui propone alcuni temi da inserire nell’agenda per “sciogliere i nodi”. Specificando di non avere “nulla da insegnare”, ma di volere ... notizie

