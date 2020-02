Kobe Bryant, il commovente discorso di LeBron James: “Vivrai per sempre fratello” Prima della partita 24.2 secondi di silenzio (Di sabato 1 febbraio 2020) “Stanotte celebriamo il ragazzo che è arrivato qui a 18 anni e che si è ritirato a 38, e che è diventato il miglior padre che abbiamo visto negli ultimi tre anni. Kobe è un fratello per me“. Un foglio in mano, la voce carica di emozione e addosso la maglia con il numero 24. Il pubblico in silenzio: tutto lo stadio è un mare di viola e oro, di 8 e di 24, i numeri di maglia di Black Mamba. LeBron James parla con il cuore in mano allo Staples Center di Los Angeles per la celebrazione dei Lakers alla memoria di Kobe Bryant, della figlia e delle altre vittime dell’incidente in elicottero. “Il fatto che io sia qui ora vuol dire tantissimo per me: insieme ai miei compagni vogliamo portare avanti la sua eredità non solo per questa stagione, ma fino a quando potremo continuare a giocare a basket perché è quello che amiamo ed è quello che Kobe avrebbe voluto. Perciò, ... ilfattoquotidiano

Eurosport_IT : 'La sensazione è di aver perso qualcuno di molto importante nella propria vita' ?? Ettore Messina ricorda così Kobe… - Eurosport_IT : 'Avevo un discorso scritto, ma dirò qualcosa che viene dal cuore' ?????? Il discorso di LeBron #James per Kobe… - NBAItalia : Le parole, il tributo, di @KingJames in ricordo di Kobe Bryant prima della partita tra Lakers e Trail Blazers -