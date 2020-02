Judy, il regista Rupert Goold: “Judy Garland? Una farfalla che non è mai stata bambina” (Di sabato 1 febbraio 2020) Judy: il regista racconta il biopic sulla celebre attrice e cantante, interpretata da una Renée Zellweger da Oscar. "Sono Judy Garland per un'ora ogni sera", dirà in una delle battute del film l'ex baby star di Hollywood ormai sul viale del tramonto, inghiottita dallo stesso sistema che l'aveva fatta diventare un'icona, la bambina d'America alla quale bastava sbattere i tacchi delle sue scarpette rosse per tornare a casa. Ma una casa la protagonista di Judy, bioipic di Rupert Goold sull'ultimo periodo della vita della celebre attrice, non ce l'ha, quando la incontriamo in una delle prime scene del film costretta esibirsi in un piccolo teatro di Los Angeles con i suoi figli, Lorna e Joey, per guadagnare qualche ... movieplayer

