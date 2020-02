Jomi Salerno, netta vittoria contro Leno: esordio ok per Bordon e Stettler (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLeno (Bs) – netta vittoria esterna per la Jomi Pdo Salerno. Capitan Napoletano e compagne superano le padrone di casa del Leno con il risultato di 33 a 18 e portano a casa altri due punti importanti in classifica. Positivo esordio nelle fila salernitane del portiere Nadia Bordon e del pivot Lucilla Stettler, neo acquisti della società cara al presidente Mario Pisapia. La cronaca: Parte subito forte la formazione allenata da coach Laura Avram che dopo cinque minuti di gioco è avanti nel punteggio (2 a 0). La prima rete delle padrone di casa arriva al sesto minuto con Francesconi. Leno che trova anche la rete del pareggio (2 a 2) quando il cronometro segna il minuto numero nove. La Jomi Salerno piazza però subito un break di due reti e si porta nuovamente in vantaggio (4 a 2) al dodicesimo minuto. Divario che aumenta ancora, grazie anche ... anteprima24

