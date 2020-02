Io, scrittore tra i ragazzi dei ghetti: Ryan Gattis su la Lettura in edicola Video (Di sabato 1 febbraio 2020) Nel supplemento anche un racconto di Ryan Gattis e un testo di Lorenzo Mattotti. E poi Jay McInerney racconta l’America in vista delle elezioni presidenziali corriere

kenyaEin : @emevov Borges non è un semplice scrittore... Borges è uomo salvifico. Tra tutti, tra i più grandi, credo sia il mio preferito. - Roberto_Maffeo : RT @illibraio: #GianniRodari è lo #scrittore per eccellenza che ha rivoluzionato il mondo dei #libri per le generazioni più giovani. Un via… - Rudy_Di_Maggio : Le statistiche hanno provato che la mortalità aumenta sensibilmente tra i militari nei periodi di guerra. Alphonse… -