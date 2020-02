Il creatore di Dragon Age, Mike Laidlaw, annuncia il suo congedo da Ubisoft Quebec (Di sabato 1 febbraio 2020) Mike Laidlaw, noto per lavorato alla serie di Dragon Age presso Bioware, ha annunciato la propria uscita da Ubisoft, dopo essere entrato nella compagnia francese poco più di un anno fa.Laidlaw era entrato in Ubisoft nel novembre del 2018, più precisamente in Ubisoft Quebec, lo studio di Assassin's Creed Odyssey, dopo aver speso oltre 15 anni presso Bioware, lavorando ai suoi titoli più famosi, come lead designer di Dragon Age: Origins, creative director dei sequel e lead writer dello storico Jade Empire.Sebbene la permanenza di Laidlaw in Ubisoft sia durata poco, egli era già al lavoro su un progetto non meglio identificato, sempre nei panni di direttore creativo. Nonostante non ne abbiamo la conferma ufficiale, al momento l'unico titolo in lavorazione presso gli studi Ubisoft in Quebec era Gods & Monsters, titolo open world "Zelda-like" rimandato al prossimo anno fiscale, come ... eurogamer

