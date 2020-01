Gf Vip, Paolo Ciavarro bacia e abbraccia sua madre Eleonora Giorgi: "È un esempio per i giovani" - (Di sabato 1 febbraio 2020) Francesca Galici Grande sorpresa per Paolo Ciavarro, che ha potuto riabbracciare per qualche minuto sua madre Eleonora Giorgi, che ha approvato il flirt con Clizia Incorvaia che pare stia nascendo Paolo Ciavarro è uno dei concorrenti più amati dal pubblico a Casa. Il suo modo di fare educato ed elegante, molto posato, quasi d'altri tempi, piace molto ai telespettatori, che riescono a immedesimarsi in un ragazzo così normale, senza la tartaruga ma con un cuore grande così. Dopo aver ricevuto il video-messaggio di suo padre, il ragazzo ha ricevuto la visita in Casa di sua madre Eleonora Giorgi, pronta a riempirlo di baci e di abbracci. In un primo momento, complice il freeze, Eleonora Giorgi è entrata in Casa per incontrare suo figlio ma anche Clizia Incorvaia, con la quale Paolo Ciavarro sembra stia iniziando un flirt. I due sono molto vicini, tra loro c'è grande complicità e ... ilgiornale

