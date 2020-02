FORMAZIONI Sassuolo Roma: Traorè in panchina, Santon titolare (Di sabato 1 febbraio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Sassuolo Roma Ecco gli schieramenti ufficiali di Sassuolo-Roma, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/2020. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

roma_magazine : RT @calciomercato_m: SERIE A - Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali - calciomercato_m : SERIE A - Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali -