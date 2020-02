CorSport: l’antifona del mercato è chiara, sta nascendo il Napoli di Gattuso (Di sabato 1 febbraio 2020) Il mercato che si è chiuso ieri sera, per il Napoli è interamente proiettato sul futuro, scrive il Corriere dello Sport. “Gli operativi Demme, Lobotka e Politano, nonché gli uomini della prossima stagione Rrhamani e Petagna, sono parte integrante del progetto targato Gattuso”. Le indicazioni della sessione invernale vanno tutte in una direzione. “sono state poste le basi del nuovo Napoli di Rino. Un Napoli da completare e magari migliorare, perché si può e si deve sempre migliorare, ma l’idea venuta fuori dalle indicazioni coniugate alle azioni è che il timone è sempre più saldamente nelle sue mani. Dettagli contrattuali a parte”. Gattuso ha chiesto e ottenuto Demme, Politano e Petagna. Ha dato la sua totale approvazione su Lobotka e Rrhamani, trattative che, scrive il quotidiano sportivo, erano in atto già da tempo. Avrebbe voluto anche Rodriguez, suo pupillo al Milan, ma non si è ... ilnapolista

