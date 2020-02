Coronavirus, in Germania colpito un bambino. Il punto sui contagi in Europa (Di sabato 1 febbraio 2020) C'è un primo bambino contagiato dal Coronavirus, succede in Germania. Lo ha reso noto il ministero della Salute del Land della Baviera. Si tratta del figlio di un dipendente della ditta... leggo

SalernoSal : Ci sono stati casi in Germania, Francia, Usa... Avete visto conferenze stampa di Trump, Macron? (Per la serie no panico). #coronavirus - SkyTG24 : #Coronavirus, in un giorno infezioni quasi raddoppiate. Un caso in Germania. LIVE - fanpage : #coronavirus, primo caso confermato in Germania -