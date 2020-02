Calcio, Luciano Gaucci è morto all’età di 81 anni: l’ex presidente del Perugia era da tempo malato gravemente (Di sabato 1 febbraio 2020) Se ne va un personaggio di un Calcio che fu. All’età di 81 anni è morto a Santo Domingo Luciano Gaucci. L’ex storico presidente del Perugia aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita nella Repubblica Dominicana, dopo le accuse di bancarotta fraudolenta in conseguenza del fallimento del club umbro, di cui era massimo dirigente. Gaucci aveva usufruito dell’indulto e per questo è rimasto nell’isola dei Caraibi. Da tempo era gravemente malato. Indubbiamente, il suo nome è legato, come detto, a quello della compagine perugina. Gaucci, infatti, fu una figura importante che portò la società del Grifone ai piani alti della Serie A dal 1991 al 1999, tra le realtà provinciali. Nella storia anche i “battibecchi” con gli arbitri e la celebre “litigata” con il presidente del Bari Vincenzo Matarrese davanti alle telecamere, al termine del match del ... oasport

Eurosport_IT : È morto Luciano Gaucci: addio all'ex presidente del Perugia, aveva 81 anni ??? - SkySport : È morto a Santo Domingo all'età di 81 anni - CorSport : È morto Luciano #Gaucci?? -