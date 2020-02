Barca con 47 migranti nella zona sar maltese. Ma La Valletta non interviene (Di sabato 1 febbraio 2020) Mauro Indelicato Le autorità di La Valletta hanno già risposto negativamente alla richiesta di sbarco della Open Arms, Alarm Phone nelle scorse ore ha denunciato un mancato intervento maltese in acque di propria competenza: Italia sempre più sola nel momento in cui l'emergenza immigrazione torna ad avere numeri preoccupanti La “solidarietà” europea verso l’Italia sembra oramai un lontano ricordo, ammesso che essa sia mai stata una realtà sul fronte migratorio. Malta nelle ultime ore ha rifiutato alcuni interventi ed alcune richieste in situazioni di pericolo nel Mediterraneo, delegando probabilmente ogni onere al nostro paese. L’ultimo episodio in tal senso è stato segnalato dal network telefonico Alarm Phone, lo stesso che su Twitter rilancia le richieste di soccorso che arrivano direttamente dai barconi in avaria. “Questa mattina AlarmPhone ha ricevuto una chiamata da una ... ilgiornale

RaiNews : 'Stanno andando alla deriva senza giubbotti di salvataggio e senza soccorsi in vista. Sono già sopravvissuti a 2 no… - repubblica : Migranti, Alarm Phone: barca in pericolo con 47 persone [aggiornamento delle 08:15]