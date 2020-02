Allerta Meteo Toscana: codice giallo per pioggia nelle zone settentrionali (Di sabato 1 febbraio 2020) La Toscana è interessata da un flusso di correnti umide e miti occidentali cui si associano precipitazioni sparse sulle province settentrionali. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo fino alle 13 di domenica 2 febbraio. In particolare per il resto della giornata di sabato 1 febbraio e fino alle 13 del 2, sono attese piogge intermittenti, di debole intensità sulle province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia. Le piogge potranno essere piu’ insistenti ed intense sui rilievi delle Apuane e dell’Appennino settentrionale.L'articolo Allerta Meteo Toscana: codice giallo per pioggia nelle zone settentrionali Meteo Web. meteoweb.eu

