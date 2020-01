Virus, “turisti cinesi in condizioni discrete” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) – Sono in condizioni “discrete” i due cittadini cinesi risultati e . La moglie di 65 anni si trova, appunto – hanno reso noto i medici – in condizioni di salute discrete con iniziale interessamento intersiziale. Il marito, 66 anni, è anche lui in discrete condizioni “pur con un interessamento polmonare più pronunciato”. “Oggi alle 13 la Asl competente di Roma centro ha informato l’albergo concludendo che non si ravvede la necessità di ulteriore iniziativi di sanità pubblica”, ha fatto sapere l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato in conferenza stampa all’Istituto Spallanzani a Roma dove sono ricoverati i due cinesi“Da quanto emerso, durante il soggiorno la coppia di pazienti ha limitato gli spostamenti dentro l’hotel e indossato delle ... calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : #Virus, coppia di turisti cinesi in Italia da 10 giorni. E' originaria della provincia di #Wuhan #Coronavirus #ANSA - Corriere : La coppia atterrata a Milano il 23 gennaio Ora è in isolamento - Daniele_Manca : @GiuseppeConteIT: ci sono due casi accertati di corona virus in Italia, #aggiornamenti su @Corriere (sono due turisti cinesi) -