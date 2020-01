Valerio Scanu è l’Angelo! Primo finalista fuori da Il cantante mascherato (Di sabato 1 febbraio 2020) Il cantante mascherato: l’Angelo era Valerio Scanu! Eliminato dopo la sfida con il Coniglio Fin dalla prima puntata de Il cantante mascherato la giuria e il pubblico hanno sospettato che dietro la maschera dell’Angelo potesse esserci Valerio Scanu, è la conferma è arrivata stasera: sconfitto al ‘duello’ con il Coniglio, l’Angelo è stato smascherato, dunque i telespettatori e i giurati hanno avuto modo di vedere che era proprio Valerio Scanu! “La sera della prima puntata ho pubblicato sul mio profilo instagram delle stories registrate durante una festa per depistarvi” ha rivelato subito dopo lo smascheramento, tra gli applausi del pubblico presente nello studio 5 della sede Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, precisando però: “A pubblicarle in realtà è stato il mio alter ego, perchè io con questi guanti non riuscivo ad usare il ... lanostratv

MarioManca : Comunque Valerio Scanu è quello che si è impegnato più di tutti a camuffare la voce e a reinventarsi di volta in vo… - milly_carlucci : Sotto la maschera di #icmangelo si nascondeva @Valerio_Scanu ?? #IlCantanteMascherato @icmfanpage - frafacchinetti : Ma allora è @Valerio_Scanu l’angelo ????? #IlCantanteMascherato -