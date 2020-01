Tiziano Ferro devolve in beneficenza il cachet di Sanremo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tiziano Ferro devolve in beneficenza il cachet di Sanremo Tiziano Ferro ha deciso di devolvere in beneficenza il cachet della sua partecipazione a Sanremo 2020. La donazione del cantante, che sarà presente al Festival per tutte e cinque le serate, è destinata a 5 associazioni tutte con sede a Latina, città di origine di Tiziano Ferro. Lo fa sapere l’ufficio stampa del cantautore. Si era parlato di 250mila euro ma la cifra sarebbe leggermente più bassa. Le associazioni a cui andrà il compenso in beneficenza di Tiziano Ferro sono: Avis (della quale Tiziano è ambasciatore da quasi vent’anni); Lilt (la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, alla quale già nel luglio scorso sono stati indirizzati i regali degli ospiti al matrimonio di Ferro); Centro Donna Lilith (che dal 1986 si occupa di dare accoglienza, assistenza e supporto alle donne e ai minori vittime di maltrattamenti); ... tpi

