Sono passati 5 anni dall’elezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica (Di venerdì 31 gennaio 2020) (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Era il 31 gennaio 2015, quando su iniziativa dell’allora premier Matteo Renzi, veniva eletto come dodicesimo presidente della Repubblica, con 665 voti e al quarto scrutinio, Sergio Mattarella. In questi cinque anni, l’inquilino del Quirinale è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per l’Italia, garante degli equilibri istituzionali e spesso figura chiave nella gestione delle numerose crisi che si Sono succedute: dalla formazione del governo M5s-Lega fino all’esecutivo cosiddetto giallorosso. Il capo dello stato si prepara adesso ad affrontare gli ultimi due anni di presidenza, ma per conoscere il successore – anche se molti già invocano nuovamente la sua figura – dovremo almeno aspettare agosto 2021, quando inizierà il cosiddetto semestre bianco – gli ultimi sei mesi di mandato durante i quali il presidente non può sciogliere le Camere – ... wired

