Sanremo, Tiziano Ferro non vuole soldi | Il cantante devolve il suo compenso in beneficenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Generosissimo gesto del cantante che non ha mai noto a quanto ammonterà il suo cachet. Forse perché nel frattempo ha già devoluto tutto in beneficenza. Tanta beneficenza silenziosa Tiziano Ferro è sempre passato per essere un artista molto generoso, prodigo in termine di donazioni e di beneficenza anche se ha sempre preferito mantenere ogni sua … L'articolo Sanremo, Tiziano Ferro non vuole soldi Il cantante devolve il suo compenso in beneficenza proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

SkyTG24 : Tiziano Ferro devolve il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza - repubblica : Festival di Sanremo, Tiziano Ferro devolverà in beneficenza il suo compenso [aggiornamento delle 14:33] - repubblica : Festival di Sanremo, Tiziano Ferro devolverà in beneficenza il suo compenso -